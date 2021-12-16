Душанбе, 16 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Бывшего главу Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Ёдгора Файзова лишат полномочий в верхней палате парламента Таджикистана. Как сообщает «Азия-плюс», такое решение принято сегодня, 16 декабря на заседании Совета Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Ёдгор Файзов в качестве председателя ГБАО является членом и заместителем председателя этой палаты парламента», — отмечает издание.

В публикации отмечено, что «на заседании палаты, наряду с другими вопросами, был обсужден и вопрос досрочного прекращения полномочий члена ММ МО Ёдгора Файзов и его отзыва с поста заместителя председателя палаты парламента».

Издание сообщает, что «вопрос прекращения полномочий Ёдгора Файзова включен в повестку дня восьмой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, которая состоится 17 декабря».