Вашингтон, 16 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компания Disney займётся производством сериала-антологии о ведьмах в различных культурах. Об этом 16 декабря пишет «Канобу»

Walt Disney

Шоу будет основано на короткометражном мультфильме Baba Yaga («Баба Яга»), снятого Baobab Studios. В каждом эпизоде сериала создатели будут опровергать стереотипы о разных колдуньях.

ИА REGNUM напоминает, что мультфильм Baba Yaga стал победителем премии «Эмми». Роли в нём озвучили Дейзи Ридли, Кейт Уинслет, Дженнифер Хадсон и Глен Клоуз.