16 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Губернатор Забайкалья, призвавший к насильственной вакцинации от коронавируса, закрыл комментарии в своих соцсетях. Теперь их пишут в телеграм-чате ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова, , 16:15 — REGNUM В Забайкальском крае, где губернатор Александр Осипов на всю страну прославился своими заявлениями о понуждении к вакцинации от коронавируса, темпы прививочной кампании не увеличиваются. Судя по данным минздрава региона, по состоянию на 16 декабря из более одного миллиона забайкальцев вакцинацию завершили только 487 672 человека (всего +2409 человек за сутки).

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 549 643 человека (+1006 за сутки). Повторно привились 98 500 жителей региона (+2817 за сутки).

Вероятнее всего, такова расплата за скандальные предложения.

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели. Также интерес к вакцинации мог упасть после того, как глава Забайкалья 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, распорядился «оцеплять кварталы» и вакцинировать «по спискам» с привлечением военных. Когда со всей страны в его социальных сетях стали публиковать негативные оценки, Осипов и вовсе закрыл комментарии.

Позднее он уточнил свою позицию, заявив, что готов лично пойти по домам для вакцинации, чтобы всех «обработать».

Александр Осипов 75.ru

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Теперь в телеграм-чате ИА REGNUM люди активно комментируют ситуацию.

«Полиграф Полиграфыч Шариков всё-таки оставил потомство», — констатирует Иван Иванов.

«Никак не успокоится… Прогремел уже на всю страну… Видно, ума палата», — соглашается Хазар.

«А что, хорошая идея. Пусть походит по квартирам, пообщается с народом. Узнает о себе много нового», — заметил Дмитрий Жуков.

«И его там с радостью обработают», — иронизирует EV.

«Старается выслужиться, отработать свои бонусы», — считает Светлана.

«Обрабатывают дома от тараканов, клопов, мышей», — уточняет Лариса.

«Обработайте его дустом!» — смеётся Андрей.

Вакцинация на дому Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

Тем временем в Сети множатся публичные выражения недовольства политикой забайкальских властей в отношении вакцинации от коронавируса. За предложение губернатора о принудительной вакцинации населения по спискам создатель Читинской школы современной фотографии Сергей Цапарь 15 декабря на своей странице в Facebook сравнил Александра Осипова с нацистом.

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