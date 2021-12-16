Берлин, 16 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Deutsche Post вновь переживает бум перед Рождеством на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал Spigel 16 декабря.

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На Рождество немецкая почтовая служба Deutsche Post снова получит выгоду от очень большого объема посылок в период пандемического кризиса.

«Начало предрождественского бизнеса в выходные дни было даже успешнее, чем в прошлом году», — заявил Тобиас Мейер, генеральный директор почтовой службы.

Однако в целом дальнейшего роста по сравнению с 2020 годом, вероятно, не будет.

«С тех пор объемы доходов находились примерно на уровне прошлого года, иногда немного ниже», — отметил глава компании.

По словам Мейера, маловероятно, что «колоссальные цифры предыдущего года возможно будет превзойти в обозримом будущем».

В четвертом квартале 2020 года «желтые почтовики» доставили почти 500 миллионов посылок. Только с 14 по 19 декабря 2020 года Deutsche Post DHL перевезла за неделю 61,3 миллиона посылок. В преддверии Рождества 2021 года Мейер уже в октябре проявил осторожность и не решился сделать рекордный прогноз.

Пандемия дала мощный импульс таким поставщикам услуг доставки посылок, как DHL, а также их конкурентам Hermes и DPD. Люди заказывают намного больше подарков в Интернете, поскольку избегают ходить в центр города из-за опасения заразиться коронавирусом.