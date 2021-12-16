Таллин, 16 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В ноябре жители Эстонии смотрели телевизор в среднем 3 часа и 53 минуты в день, при этом эстонцы проводили у телевизора на три минуты больше времени, чем русскоязычные зрители, — 3 час и 54 минуты.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

По сообщению портала Гостелерадио Эстонии ERR, об этом свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории местной социологической фирмой Kantar Emor.

Эстонцы больше всего смотрели местные телеканалы — государственный ETV (23,8%), частные Kanal 2 (12,6%) и TV3 (10,3%), а русскоязычные — местные, так называемые «очищенные» версии российских телеканалов «РТР-Планету» (16,3%), «НТВ-Мир» (9,6%) и «Первый балтийский канал» (9,4%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным телеканалом в ноябре был ETV, аудитория которого за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 16,9%.

Отмечается, что доля аудитории эстонского гостелеканала на русском языке ETV+ в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года не изменилась, оставшись на отметке в 1,5%.