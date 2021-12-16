Берлин, , 16:05 — REGNUM Строительная инфраструктура с растущим трафиком: немецкая компания Autobahn намерена сосредоточиться на ремонте мостов. Благодаря оперативной группе в будущем компания будет ежегодно ремонтировать до 400 мостов Германии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Федеральная дорожная компания решила бороться с ветхой дорожной инфраструктурой. В следующем году она хочет сосредоточиться, в частности, на ремонте мостов.

«Мы должны удвоить ежегодное количество ремонтируемых мостов с 200 до 400», — заявил генеральный директор Autobahn Стефан Кренц.

По словам Кренца, Autobahn GmbH хочет содействовать обслуживанию, ремонту и обновлению автомобильных мостов во всей сети, в связи с чем компания создала «целевую группу по мостам».

Около половины из 28 000 автомобильных мостов в Германии, таких как виадук Рахмеде, были построены между 1960-ми и 1980-ми годами. Согласно Autobahn GmbH, в ближайшие годы они достигнут конца своего срока службы. В то же время трафик на автомагистралях с начала 1980-х годов увеличился почти вдвое. Прежде всего, значительно увеличилась доля перевозок тяжелых грузов.

Кренц также рассказал об успешной деятельности Autobahn GmbH за текущий год. 4,92 миллиарда евро было инвестировано в содержание и расширение федеральных трасс. Реализовано около 5000 проектов планирования и строительства. Таким образом, в короткие сроки компании удалось справиться со значительными задачами.

По словам Кренца, Autobahn GmbH не только приступила к строительству, эксплуатации, администрированию, техническому обслуживанию и финансированию сети автомагистралей, но и разработала важные проекты, направленные на обеспечение большей безопасности, а также ускорение обслуживания и строительства. Он упомянул, например, об открытии пилотного объекта современных зон отдыха.