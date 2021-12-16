Уфа, , 14:25 — REGNUM Режим продажи алкоголя в новогодние каникулы изменен в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Алкоголь Goodfon.ru

Депутаты государственного собрания Башкирии приняли закон, который вносит изменения в режим продажи алкоголя в дни новогодних каникул.

«Эта тема горячо обсуждалась на площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан. Изначально министерством торговли и услуг предлагалось полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января. Но после всестороннего обсуждения и изучения обращений граждан было принято компромиссное решение: не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике 3 января, отменяется. Кроме того, продлевается время продажи в период с 4 по 6 января», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

В Башкирии устанавливается следующий режим розничной продажи алкоголя: 3 января — с 8:00 до 17:00, с 4 по 6 января — с 10:00 до 17:00. В остальные дни будет действовать обычный режим — с 8:00 до 23:00.

Ранее в Башкирии 3 января было запрещено продавать алкоголь в розницу, а с 4 по 6 января эту продукцию можно было продавать с 10:00 до 14:00.

«Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке. Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Таким образом, алкогольную продукцию в Башкирии во время новогодних каникул 2022 года можно будет купить:

1 января — с 8 до 23 часов

2 января — с 8 до 23 часов

3 января — с 8 до 17 часов

4 января — с 10 до 17 часов

5 января — с 10 до 17 часов

6 января — с 10 до 17 часов

7 января — с 8 до 23 часов

8 января — с 8 до 23 часов

9 января — с 8 до 23 часов