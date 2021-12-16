Берлин, , 16:02 — REGNUM В Германии общенациональная семидневная заболеваемость коронавирусной инфекцией вновь снизилась. По данным Института Роберта Коха (RKI), текущее значение составляет 340,1. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 16 декабря.

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Семидневная заболеваемость указывает на количество новых случаев заражения на 100 000 жителей в течение недели. Тенденция роста набирала высокие темпы с начала ноября 2021 года, однако на протяжении последней недели показатель заболеваемости фиксирует плавное падение.

Как сообщает RKI со ссылкой на данные органов здравоохранения, в течение суток было зарегистрировано 56 667 новых случаев заражения. При этом с начала пандемии органы здравоохранения обнаружили в общей сложности 6 670 407 случаев заражения COVID-19.

По оценке института, число людей, выздоровевших от инфекции, в Германии составляет около 5 618 600 человек. Общее количество смертей от COVID-19 выросло на 522 до 107 202.

Ранее министерство здравоохранения Германии объявило о заказе дополнительных 92 миллионов доз вакцин на 2022 год. Бюджетный комитет Бундестага выделил на это 2,2 миллиарда евро.