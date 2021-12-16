Варшава, , 14:19 — REGNUM Социологический центр Social Changes провел новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к политическим силам страны. Об этом сообщает портал wPolityce.pl.

Сейм Польши (сс) Kancelaria Sejmu. Rafał Zambrzycki

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия «Право и справедливость» стала бы победителем, набрав 34% голосов. Во время предыдущего опроса, проведенного месяц назад, эта политическая сила заручилась бы поддержкой 32% респондентов.

На втором месте оказалась партия «Гражданская платформа» с результатом в 21%. Во время исследования месячной давности ее результат достигал 22,1%.

Партия «Польша 2050» с результатом в 10,2% симпатий респондентов заняла третье место. Хотя месяц назад этот показатель достигал 11,8%.

Четвертое и пятое места распределились между «Левыми» и националистами из «Конфедерации». Они набрали 9% и 7% соответственно. Иные политические силы не преодолели бы пятипроцентного избирательного порога, позволяющего партиям иметь представительство в Сейме.

Всего в опросе приняли участие 1 057 взрослых жителей Польши. Исследование проводилось с 8 по 10 декабря текущего года.