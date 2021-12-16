Берлин, 16 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Отношения между Германией и Марокко с марта сильно обострились. После смены правительства Берлин намерен начать все с нуля, чтобы «вернуться к традиционно дружеским двусторонним связям». Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 декабря.

В наши дни министерство иностранных дел Германии при разработке своей внешней политики решает широкий спектр задач в различных географических направлениях. Теперь внешнеполитическое ведомство надеется на сближение между Федеративной Республикой Германия и Королевством Марокко.

«С точки зрения федерального правительства, в интересах обеих стран вернуться к традиционно дружеским отношениям», — заявил высокопоставленный дипломат из министерства иностранных дел.

Через несколько дней после смены правительства министерство иностранных дел Германии изменило данные о двусторонних отношениях на своем веб-сайте.

«Марокко является важным связующим звеном между севером и югом в политическом, культурном и экономическом плане», — говорится в сообщении.

Для Германии и Европейского союза страна является «центральным партнером» в Северной Африке. По мнению министерства, за последние десять лет королевство «инициировало обширные реформы» и играет «важную роль в стабильности и устойчивом развитии региона».

При всех похвалах, дипломатические отношения между двумя странами в настоящее время чрезвычайно сложны. После растущих споров по поводу статуса Западной Сахары правительство Марокко отозвало своего посла из Берлина в мае текущего года.