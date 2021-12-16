Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Санкт-Петербург с января 2022 года переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данная услуга перейдет из разряда жилищных в состав коммунальных услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, комитет установил тариф регионального оператора. Стоимость услуги для населения будет подсчитываться умножением тарифа на норматив накопления ТКО для 1 кв. м и на общую площадь квартиры. А именно 969,70 рублей/куб. м х 0,0066 куб. х количество кв. м общей площади квартиры.

«Правительство Петербурга приняло решение сохранить порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО в многоквартирных домах исходя из площади жилого помещения. По расчетам, в среднем, это 6,40 рублей с 1 кв. м», — добавил чиновник.

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