Берлин, , 15:04 — REGNUM Министр здравоохранения Карл Лаутербах 15 декабря заявил, что Германия может столкнуться с нехваткой вакцин в начале следующего года, если не будут приобретены новые партии за рубежом. В связи с этим министр финансов отметил, что страна потратит 2,2 миллиарда евро на покупку 92 миллионов вакцин. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр финансов Кристиан Линднер объявили, что Германия готова выделить дополнительные 2,2 миллиарда евро (2,48 миллиарда долларов) из своего бюджета для закупки 92 миллионов доз вакцин против коронавируса.

В рамках этого заказа Берлин закупит 80 миллионов доз вакцины BioNTech-Pfizer в рамках программ ЕС и еще 12 миллионов доз на открытом рынке.

Лаутербах подчеркнул: «Нам срочно нужно больше вакцин для бустерных прививок и вероятных вакцинаций против «Омикрона».

В Германии показатели заболеваемости и смертности, хотя и несколько снизились, однако остаются очень высокими. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вскоре, возможно, придется принимать более решительные меры.