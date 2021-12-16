Чебоксары, , 14:17 — REGNUM В Чувашии утверждены индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2022 год. Наибольший рост — в Чебоксарах и Новочебоксарске, которые вошли в концессию по организации теплоснабжения. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коммунальные платежи Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первом полугодии 2022 года тарифы останутся без изменений. Индексация произойдёт во втором полугодии. В тарифной службе Чувашии отмечают, что в республике рост платы граждан за коммунальные услуги с июля 2022 года в 265 муниципальных образования не превысит 3,4%, в 11 муниципальным образованиям составит не более 5,4%.

Во втором полугодии 2022 года, согласно указу, резкий рост предельного (максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги предусмотрен для населения городов: для Чебоксар утверждён в размере 15,9%, для Новочебоксарска — 21,5%, для Шумерли — 5,2%.

Власти ссылаются на то, что Чебоксары и Новочебоксарск отнесены к ценовой зоне теплоснабжения. Напомним, что оба города заключили концессионное соглашение в части организации и модернизации теплоснабжения.

Скриншот из указа об изменении предельной платы по городу Чебоксары Cap.ru

«В связи с отнесением городов Чебоксары и Новочебоксарска к ценовым зонам теплоснабжения для них установлены предельные индексы с учётом предельных уровней цены на тепловую энергию (мощность), утверждённых органом регулирования на 2022 год. В соответствии с заключёнными соглашениями об исполнении схемы теплоснабжения между администрацией города Чебоксары и едиными теплоснабжающими организациями цена на тепловую энергию изменится не более чем на 6,5%. При этом для жителей г. Чебоксары, получающих тепловую энергию от источников теплоснабжения МУП «Теплосеть», произойдёт «заморозка» роста цены на неё», — говорится в сообщении.