Москва, 16 декабря 2021, 14:16 — REGNUM Законопроект о медсертификатах предполагает срок действия до 1 июня 2022 года. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
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«Законопроект носит временный характер и предполагает срок действия до 1 июня 2022 года», — заявила Голикова.
Она подчеркнула, что COVID-сертификаты предусматривают защиту персональных данных граждан, отвечающую требованиям законодательства.
«Проектируемые нормы предусматривают жёсткие сроки получения гражданином результатов ПЦР-тестирования, не превышающие 24 часа, порядок передачи результатов в систему Роспотребнадзора и на госуслуги. А также расширяют полномочия санитарных врачей субъектов Российской Федерации и главного санитарного врача России во взаимодействии с высшими должностными лицами регионов», — отметила она.
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