Каракас, 16 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Венесуэла осуждает вмешательство Европарламента в дела Кубы через политизацию вопроса о правах человека. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Венесуэла

«Мы выражаем нашу полную солидарность с Кубой и осуждаем вмешательство и неоколониалистскую позицию Европарламента, который настаивает на политической эксплуатации вопроса о правах человека», — написал Пласенсия.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте министерства иностранных дел Кубы, Европарламент вновь выступил за проведение дебатов о ситуации на острове.