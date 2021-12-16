Москва, , 14:24 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года, заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге 16 декабря в интервью RT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Представитель ВОЗ отметил, что сфера здоровья, в том числе вакцины, не должна быть политизирована, и обращать внимание на страну происхождения не следует. Он добавил, что разделяет оптимизм российского президента Владимира Путина в том, что «Спутник V» в ближайшее время пополнит список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

«В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — сказал Клюге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ заявили, что представители ВОЗ могут в январе посетить центр в рамках одобрения вакцины «Спутник V».

Читайте также: В ВОЗ призвали покончить с пандемией в 2022 году