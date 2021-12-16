Париж, 16 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон изложил новые принципы пенсионной реформы, которые он может представить французам, если станет кандидатом в президенты страны, сообщает Le Parisien.

Pixabay.com Флаг Франции

Президент подтвердил необходимость проведения пенсионной реформы.

По словам главы государства, не у всех французов одинаковая профессиональная жизнь. Эту разницу необходимо учитывать при исчислении пенсий.

Реформа Эммануэля Макрона может быть основана на трех столпах: трудоемкость профессии, занятость пожилых людей и длительность работы.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эрик Земмур отреагировал на заявление главы государства о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.