Горно-Алтайск, , 14:16 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки подтверждено 34 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Майминском районе коронавирус выявлен у девяти человек. В столице региона — городе Горно-Алтайске — подтверждено восемь случаев COVID-19.

За весь период пандемии в республике выздоровели 22 692 ковид-пациента, за сутки — 23.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий суточный показатель по случаям COVID-19 в Республике Алтай — 36.

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