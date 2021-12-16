Ставрополь, , 14:15 — REGNUM Три субъекта Северного Кавказа оказались на последнем месте в России по прозрачности госзакупок. По данным исследования, опубликованного «Национальным рейтингом прозрачности закупок» по итогам 2021 года, самый низкий уровень прозрачности государственных закупочных процедур в секции государственные заказчики регионального уровня — у Чечни.

Закупки Zakupki.mos.ru

Предпоследнее место в России — у Северной Осетии и 82-е — у Кабардино-Балкарии. При этом высокий уровень прозрачности закупок отмечен у Дагестана, занявшего 38-е место в рейтинге и Ингушетии — 37-е место. Карачаево-Черкесия расположилась на 45-й позиции, а Ставропольский край занял 74-е место.

Напомним, «Национальный рейтинг прозрачности закупок» — это независимый негосударственный исследовательский аналитический центр. Он в течение 15 лет занимается анализом данных о госзакупках, опубликованных в Единой информационной системе в этой сфере, на официальных сайтах заказчиков и других источников.

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