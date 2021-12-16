Амман, 16 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Иордании зафиксировало пять новых случаев заражения штаммом «Омикрон» на территории королевства. Как сообщает официальное информационное агентство Petra со ссылкой на официальные источники, новый штамм был обнаружен у граждан Иордании, прибывших из-за границы.

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Советник премьер-министра Иордании по делам здравоохранения и COVID-19 Адель Бальбизи в интервью Petra сообщил, что все заболевшие были помещены в конституционный карантин в одном из отелей Аммана. Он отметил, что правительство страны ведёт расследование и поиск тех, кто мог вступить в контакт с заболевшими.

Правительство рассматривает возможность помещения в карантин всех потенциальных больных до тех пор, пока не будут получены результаты ПЦР-тестов и лабораторных исследований.