Баку, , 15:03 — REGNUM Компании из России предложили 13 бизнес-проектов на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Об этом 16 декабря сообщил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции в азербайджанском Университете АДА

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть пакет из 13 проектов, предложенных российскими компаниями. Один из примеров: уже состоялась закладка фундамента сервисного центра КамАЗ в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» в Восточно-Зангезурском районе», — сказал Мустафаев.

Он добавил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном за десять месяцев 2021 года составил $2,35 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мустафаев выразил надежду, что в 2022 году этот показатель достигнет допандемийного уровня — $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.