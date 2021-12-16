Порт-о-Пренс, , 14:12 — REGNUM Центр анализа и исследования прав человека зарегистрировал на территории Гаити 949 похищений с января 2021 года по сегодняшний день и сообщил, что Гаити возглавляет список стран с наибольшим количеством похищений на душу населения. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

В докладе, опубликованном организацией, отмечается увеличение почти на 20% указанных случаев по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда было зарегистрировано 796 похищений.

Среди жертв — 55 иностранцев пяти национальностей, из которых наибольшую огласку получили 17 миссионеров, удерживаемых с 16 октября одной из банд. Из них лишь пятеро были освобождены.

В докладе, в котором анализируется ухудшение ситуации с правами человека в стране, также отмечается рост числа убийств, совершенных полицейскими, на 19,2%, что в три раза больше по сравнению с 2018 годом.

Также приводится отчет о действиях вооруженных банд в 2021 году, столкновения которых заставили 19 000 человек покинуть свои дома в Мартиссане или Бас-Дельмасе и вынудили их укрыться во временных лагерях.