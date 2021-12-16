Таллин, 16 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии озвучила план по объединению 257 водных транспортных средств, принадлежащих различным государственным учреждениям и предприятиям. Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Таави Ааса.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

В единый флот вольются суда Спасательного департамента, Транспортного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Департамента окружающей среды, Таллинского технического университета, предприятия Eesti Loots, а также подведомственных министерству паромов для сообщения с малыми островами.

Новым названием объединения станет «Государственный флот» (Riigilaevastik). Анализ объединения судов министерство представит правительству к 31 марта 2022 года. Предполагается, что флоты объединят к 2023 году.

По словам министра Ааса, содержание судов в нынешнем виде не является рациональным, поскольку нет возможности для их гибкого перекрестного использования. Создание единого флота поможет государству сократить постоянные расходы и выиграть за счет инвестиций.

По предварительным подсчетам, объединение государственных судов позволит сэкономить в течение десяти лет по меньшей мере 26 млн евро.