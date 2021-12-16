Брюссель, , 14:10 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) считает, что поддержка им Украины не является угрозой для России. Такое мнению 16 декабря высказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

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«Страны НАТО тренируют украинские войска и оказывают консультативную поддержку, ведут совместные учения и предоставляет военное снаряжение и технику. Поддержка альянсом Украины не несет угрозы России», — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что новая стратегическая концепция альянса говорит о важности «работать более тесно с партнерами вроде Украины» и уточнил, что блок способствовал поставкам на Украину военного снаряжения и в том числе систем противодействия беспилотникам, а также зимней одежды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два случая нарушения огня со стороны украинских силовиков зафиксировали за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике.