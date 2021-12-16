Москва, 16 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Изменения структуры внешних государственных активов Российской Федерации отражают, в первую очередь, суверенные инвестиционные интересы и пропорциональны росту вероятности внешней угрозы по отношению к нашей стране со стороны США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Kremlin.ru Флаги России и США

«Государственные ценные бумаги США сегодня не привлекательны для России ни по одному из составляющих главного инвестиционного критерия — соотношения «риск-доходность».

Несмотря на некоторый рост доходности, они уступают по этому показателю, например, китайским государственным облигациям почти вдвое.

При этом резко возрастает опасность, что указанные вложения попадут под американские антироссийские санкции.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и такие факторы, которые могут отразиться на характеристиках американских гособлигаций.

Прежде всего, это неопределенность развития событий в экономике США с учетом проблемы инфляции и неоднозначности процентной политики», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября сократился за месяц на $198 млн и составил $3,72 млрд, данные опубликованы на сайте американского министерства финансов.

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