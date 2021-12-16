Москва, , 14:09 — REGNUM В России необходимо наладить более эффективное антимонопольное регулирование торговых сетей, которые пользуются доминирующим положением и устанавливают значительные торговые надбавки. Об том корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что меры, предпринимаемые правительством России, способствуют тому, чтобы разорвать связь мировых цен с ценами внутри РФ и тем самым сдерживать подорожание продуктов питания.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Усилия правительства по сдерживанию цен не ограничиваются принятием мер против автоматического переноса мировых цен на российский рынок, — сказал Цыганов. — Есть еще возможность налогового и таможенного регулирования, направленного на снижение возможностей получать сверхприбыли на разнице цен и торговых наценок. На сегодня успех достигнут в основном за счет введения экспортных пошлин, которые эффективно регулируют экспорт и импорт. Это приводит к насыщению внутреннего рынка и конкуренции между производителями, в том числе из других стран, за место на российском рынке».

Но, как подчеркнул Цыганов, остаются еще меры более длительного характера — стимулирование предпринимательской инициативы и производства товаров, которые могут быть выращены или произведены в России, что пока еще не столь эффективно.

«Необходимо и более эффективное антимонопольное регулирование торговых сетей, которые пользуются доминирующим положением и устанавливают значительные торговые надбавки», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что в России удалось достичь ценовой стабильности на молочном рынке.

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