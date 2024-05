Вашингтон, 16 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Apple TV Plus работает над документальным фильмом под названием The Sound of 007 («Звук 007»). Об этом 16 декабря пишет «Афиша Daily».

Цитата из к/ф «Живешь только дважды». реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания Джеймс Бонд

Как отмечает СМИ, в картине расскажут истории создания треков для фильмов бондианы. Режиссёром киноленты выступит Мэт Уайткросс, а продюсером — Джон Батсек.

Добавим, что премьера The Sound of 007 состоится в октябре 2022 года. Она будет посвящена 60-летию с момента выхода первого фильма о Джеймсе Бонде.