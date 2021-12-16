Москва, , 14:07 — REGNUM Закон о медсертификатах предусматривает введение единых электронных документов, применяемых на всей территории Российской Федерации, с информацией о вакцинации и перенесённых заболеваниях. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Kremlin.ru

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«Речь идёт о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации, и содержащем данные о вакцинации, перенесённом заболевании или медицинском отводе от вакцинации», — заявила Голикова.

«Это штриховой код — в нём технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата.

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