Москва, , 14:06 — REGNUM Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) анонсировал выход расширенной версии альбома «Выход в город». Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CXiLKFatN8j/

Этот релиз станет продолжением пластинки, выпущенной ещё 19 ноября 2021 года. В обновлённую версию войдут сразу 10 новых песен.

Напомним, что ранее Noize MC сообщил о том, что композиции из его нового проекта будут представлены на специальной мультимедийной выставке в Москве, проходящей с 12 по 19 декабря 2021 года. Официальная премьера расширенной версии «Выхода в город» запланирована на 17 декабря 2021 года.

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