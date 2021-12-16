Самара, 16 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Увеличить число приютов для безнадзорных животных предложили в Самаре. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Этот вопрос был рассмотрен на заседании президиума ассоциации «Совета муниципальных образований Самарской области».

Сообщается, что сейчас в Самаре работает приют на 600 собак.

«Но этого недостаточно. Необходимо и дальше развивать эту систему, а также воспитывать ответственное отношение людей к питомцам», — приводит пресс-служба слова главы города Елены Лапушкиной.

Участники совещания одобрили идею увеличения сети приютов для безнадзорных животных.

«Можно создать межмуниципальный приют, где собаки могли бы содержаться на постоянной основе, а волонтеры — добровольно ухаживать за животными. Кроме того, необходимо воспитывать ответственное отношение к питомцам», — приводит пресс-служба слова главы муниципального района Красноярский Михаила Белоусова.

Также на заседании были разработаны предложения по сокращению численности собачьих стай в муниципалитетах. При этом в приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан, ведь стаи и после стерилизации могут нападать на людей, особенно на детей.

«Также на федеральном уровне необходима дополнительная финансовая поддержка организаций, которые создают приюты для животных и ведут просветительскую деятельность — убеждают население в необходимости ответственного отношения к питомцам. Возможно участие опекунов и тех, кто занимается подкормкой животных, в деятельности приютов. На федеральном уровне предлагается установить административную ответственность за невыполнение требований к содержанию, в том числе выгулу животных. Это будет способствовать сокращению случаев самовыгула», — говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании предложили провести социологическое исследование среди жителей, чтобы понять отношение граждан к этому вопросу.