Минск, , 14:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID0−19 «КовиВак», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерством здравоохранения… выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что данная вакцина инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19, данная мера значительно облегчит жизнь гражданам двух стран.

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