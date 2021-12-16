Москва, , 14:07 — REGNUM Украину не станут принимать в НАТО. Об этом 16 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако полностью бросать Украину Запад не станет. Отказав ей во вступлении в военно-политический альянс, страны Евросоюза попробуют оказать ей финансовую помощь. Однако на большие суммы Киеву лучше не рассчитывать, полагает эксперт.

«У Европы очень мало денег сейчас. Все, что есть, скопили, сложили в одну кучу и бросили на спасение Европы от пандемии, от бед, которые сейчас в социальном и экономическом плане есть. Думаю, сейчас настало время, чтобы США и Россия деэскалировали ситуацию», — сказал Рар.

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