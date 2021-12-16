Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Плата за содержание жилого помещения для социальных нанимателей в Петербурге с 1 июля 2022 года увеличится на 3,5% — или на 26 рублей за одного проживающего человека. Об этом 16 декабря сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Квитанция Yarregion.ru

По расчётам комитета, доля совокупной платы горожан за жилое помещение и коммунальные услуги, с учетом платы за твердые коммунальные отходы (ТКО), в среднедушевом денежном доходе в 2021 году составляет 6,44%. С учетом изменения размера платы в 2022 году — 6,27%.

«Общий прирост платежа за ЖКУ, с учетом ТКО, петербуржца, проживающего в квартире в семье из трех человек, при расчете по нормативам потребления коммунальных услуг с 1 июля 2022 года составит 3,9%, при планируемом уровне инфляции 4,3%», — указал чиновник.

Коптин добавил, что в бюджете города предусмотрена компенсация расходов на оплату ЖКУ, если их доля в совокупном доходе домохозяйства превысит 14%.

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