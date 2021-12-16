Эр-Рияд, , 14:16 — REGNUM Саудовская Аравия направила два самолета с гуманитарной помощью в Афганистан в четверг, 16 декабря. Как сообщает официальное информационное агентство Akhbar al-Saudia, власти королевства впервые выступили с подобной инициативой из-за бедственной ситуации, в которой оказался народ Афганистана.

Гуманитарная помощь U.S. Navy

Два транспортных самолёта доставили 1647 продуктовых наборов и 192 палатки весом 65 тонн. Помощь была собрана саудовским государственным Центром гуманитарной помощи короля Салмана.

По словам представителя цента Абдуллы Аль-Рабии, партия помощи будет доставлена на территорию Пакистана, откуда её перевезут в Афганистан.

«Центр собрал партию продовольственных товаров и нанял 200 грузовиков, которые будут отправлены в составе наземного конвоя с территории Пакистана, после чего помощь будет распределена среди наиболее нуждающихся семей в Афганистане», — заявил Абдулла аль-Рабия.