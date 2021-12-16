Москва, , 14:04 — REGNUM Законопроект о медсертификатах является рамочным и не вводит каких-либо дополнительных ограничений. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Законопроект не вводит каких-либо ограничений, является рамочным и предполагает единые правила работы на всей территории страны», — заявила Голикова.

«Речь идёт об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона», — указала она.

Кроме того, законопроект не содержит каких-либо норм, ограничивающих права граждан, а «устанавливает порядок оказания услуг в случае угрозы распространения COVID-19 в условиях эпидемических подъёмов», а также возможности быстрого принятия решений на уровне регионов, пояснила вице-премьер.