Москва, , 14:02 — REGNUM Российский музыкант Slava Marlow (Артём Готлиб) сделал пересадку волос. Информацией об этом он поделился на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Slava Marlow (Артём Готлиб) Скриншот видео в YouTube

https://www.instagram.com/p/CXiRfsvtnq6/

Исполнителю провели операцию в одной из московских клиник. Причиной обращения к специалистам стало регулярное выпадение волос на голове у Славы.

Напомним, что свою музыкальную карьеру артист начал в 2015 году. В 2020 году jy получил награду «Прорыв года» по версии социальной сети «ВКонтакте».

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