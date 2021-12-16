Москва, 16 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Российский музыкант Slava Marlow (Артём Готлиб) сделал пересадку волос. Информацией об этом он поделился на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Скриншот видео в YouTube Slava Marlow (Артём Готлиб)

https://www.instagram.com/p/CXiRfsvtnq6/

Исполнителю провели операцию в одной из московских клиник. Причиной обращения к специалистам стало регулярное выпадение волос на голове у Славы.

Напомним, что свою музыкальную карьеру артист начал в 2015 году. В 2020 году jy получил награду «Прорыв года» по версии социальной сети «ВКонтакте».