Городищенский район, Волгоградская область, 16 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков выявили полицейские благодаря служебной собаке на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. У пассажира такси обнаружили почти килограмм сильнодействующего вещества, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. Служебная собака указала, что у пассажира такси находятся наркотики. В рюкзаке у 24-летнего мужчины были обнаружены несколько свёртков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находился героин общим весом 700 граммов.

Установлено, что подозреваемый вместе с 22-летней сожительницей работали оптовыми курьерами, они прибыли в регион для передачи запрещённых веществ. Получателя партии наркотиков задержали на следующий день.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, решается вопрос о заключении их под стражу.