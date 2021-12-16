Ереван, 16 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 7571 исследование на коронавирус, из которых 180 дали положительный результат. Об этом 16 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 343 157 носителей коронавируса. Из них 327 029 справились с инфекцией, в том числе 470 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 6767 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9361 пациента с COVID-19, в том числе 19 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7801 тестов на коронавирус 212 были с положительным результатом. 255 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.