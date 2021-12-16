Киев, , 14:00 — REGNUM Если Владимиру Зеленскому легче будет идти по пути выполнения «Минска — 2», ссылаясь на «главную роль» США, пусть так и будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 декабря, комментируя высказывания президента Украины.

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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что он «хотел бы, чтобы США играли главную роль в урегулировании конфликта» в Донбассе.

«Главную роль в мирном урегулировании в Донбассе может сыграть только сама Украина. Для этого ей необходимо выполнить свои обязательства по «Минску — 2». Надеюсь, что сегодня всем внешним силам, поддерживающим Киев, ясно, что Москва с позиций, закреплённых в Минских договорённостях, не сойдёт.

Если Владимиру Зеленскому легче будет идти по пути выполнения «Минска — 2», ссылаясь на «главную роль» США, пусть так и будет. Тот факт, что, выдвигая США на первые роли, Киев демонстрирует пренебрежение в адрес Берлина и Парижа, нас особо волновать не должно. На полях, однако, замечу, что немцы и французы этого ему, конечно, не простят.