Позиция Киева по роли США превращает «нормандский формат» в трехсторонний
Киев, 16 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Если Владимиру Зеленскому легче будет идти по пути выполнения «Минска — 2», ссылаясь на «главную роль» США, пусть так и будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 декабря, комментируя высказывания президента Украины.
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Флаги США и Украины
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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что он «хотел бы, чтобы США играли главную роль в урегулировании конфликта» в Донбассе.
«Главную роль в мирном урегулировании в Донбассе может сыграть только сама Украина. Для этого ей необходимо выполнить свои обязательства по «Минску — 2». Надеюсь, что сегодня всем внешним силам, поддерживающим Киев, ясно, что Москва с позиций, закреплённых в Минских договорённостях, не сойдёт.
Если Владимиру Зеленскому легче будет идти по пути выполнения «Минска — 2», ссылаясь на «главную роль» США, пусть так и будет. Тот факт, что, выдвигая США на первые роли, Киев демонстрирует пренебрежение в адрес Берлина и Парижа, нас особо волновать не должно. На полях, однако, замечу, что немцы и французы этого ему, конечно, не простят.
Думаю, что позиция Киева по участию США в урегулировании в Донбассе окончательно превращает «нормандский формат» в формат трехсторонний. Хорошо, что Сергей Лавров и тем более президент Путин не стали в этом году встречаться с теми, кто, судя по всему, в дальнейших усилиях по принуждению Киева к миру в Донбассе не нужны», — отметил Михаил Демурин.