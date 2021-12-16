Бессоновский район, Пензенская область, , 14:03 — REGNUM В селе Грабово Бессоновского района Пензенской области вели поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Школьник после уроков пошел провожать друга и не вернулся домой. По факту безвестного исчезновения подростка организовали доследственную проверку.

Ребенок (сс) Devanath

По данным следственного управления СКР по Пензенской области, мальчик пропал вечером 15 декабря. В настоящее время его местонахождение установлено. Мальчика недалеко от дома в деревянной постройке обнаружил сосед. В отношении подростка за время его отсутствия каких-либо противоправных действий не совершалось. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетнего, а также условия его воспитания и отношения в семье.

ИА REGNUM ранее сообщало, вечером 8 сентября трое детей в возрасте 7 и 11 лет самовольно ушли из дома в Городищенском районе.

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