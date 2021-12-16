Варшава, 16 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. На странице Пограничной службы Польши в Twitter 16 декабря обнародована информация, что ситуация на белорусско-польской границе стабилизируется.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы фиксируем все меньше нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Все меньше становится и попыток незаконного пересечения нашей границы. В то же время говорить о полной победе над миграционным кризисом пока не приходится — режим чрезвычайного положения продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.