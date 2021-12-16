Москва, , 14:05 — REGNUM Информация о якобы присутствии российских войск в Донбассе ошибочна, этих войск там не было и нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 декабря журналистам.

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Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что текст одного из судебных приговоров, связанных с коррупцией при поставках продовольствия, якобы подтверждает участие российских военных в вооружённом конфликте между Киевом и республиками Донбасса. Такой приговор вынес суд в Ростове-на-Дону, пресс-секретарь президента предположил, что составитель текста приговора допустил ошибку.

«Потому что это невозможно, никаких Вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он напомнил, что в Луганскую и Донецкую Народные Республики продолжает поступать из России гуманитарная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков ранее допустил, что до конца года состоятся ещё одни переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путинаи Джо Байдена.

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