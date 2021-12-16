Вашингтон, 16 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Американский рэпер Rich The Kid (Димитри Лесли Роджер) записал композицию для обновления в популярной видеоигре GTA Online. Об этом исполнитель сообщил в историях на своей странице в Instagram 16 декабря 2021 года.

Игра GTA V

Услышать эксклюзивную работу можно будет на одной из радиостанций в самой игре. В создании композиции, помимо артиста, также принял участие продюсер Майк Дин.

Напомним, что выход обновления GTA Online состоялся 15 декабря 2021 года. Над музыкальным сопровождением для новой версии работали Dr. Dre, Busta Rhymes, Anderson. Paak и другие исполнители.