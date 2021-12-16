Махачкала, 16 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт работы незаконной майнинг-фермы. Её владелец оборудовал производство криптовалюты в помещении в городе Каспийске, незаконно подключившись к электросетям, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

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По данным ведомства, крупнейшая майнинг-ферма была устроена в бытовке на стройке. Получая гигантскую прибыль, ее хозяева причиняли многомиллионный ущерб.

«Дагестан удерживает первое место на Северном Кавказе по количеству ферм для майнинга. <…> Всего за 11 месяцев в республике обнаружили 18 таких станций в горах и на берегу Каспийского моря», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского ведомства.

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