Тбилиси, 16 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии проголосовали за то, чтобы отменить ограничение стоимости обучения в вузах страны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Сообщается, что большинство проголосовало за принятие поправок в закон «О высшем образовании» в третьем окончательно чтении. Закон начнёт действовать после его утверждения президентом.

Ранее максимальную стоимость курса обучения в вузах устанавливало министерство образования и науки Грузии. Сейчас она составляет 2250 лари (около $700) в год.

Стоит отметить, что в Грузии также действует программа господдержки студентов, которые показали хорошие результаты на Единых национальных экзаменах. Им могут компенсировать от 25% до 70% от стоимости обучения.