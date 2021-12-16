Москва, 16 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Пищевые волокна в семенах льна очищают кишечник человека словно щетка. Об этом 16 декабря рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети Instagram.

Franc-Comtois Лен

«В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости», — написала она.

Также диетолог добавила, что, помимо того, в семенах льна содержится много фитоэстрогенов (фенольные соединения с антиоксидантной активностью), «которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой».

«Также семена льна можно назвать природным статином, поскольку способствует нормализации уровня холестерина. И главное: это маленькое семя — одно из немногих растений, в котором в большом количестве находятся Омега-3 жирные кислоты. Они нужны для строительства клеточных мембран, уменьшают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения, если придерживаться здорового питания», — уточнила Фус.

При этом диетолог подчеркнула, что суточная норма употребления семян льна должна быть не более 1−2 столовых ложек (10−20 граммов семян) и добавила, что из-за того, что они не полностью перевариваются организмом, семена лучше порционно измельчать и сразу употреблять в пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала, что гречка — уникальный и ценный по своему составу продукт — обязательно должна присутствовать в рационе, но людям с лишним весом следует употреблять её в пищу умеренно.