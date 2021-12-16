Москва, , 13:55 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета в России в среднем достиг 57,7%. Об этом 16 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

Татьяна Голикова Government.ru

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«Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%. Достиг уровень коллективного иммунитета один субъект РФ — город Севастополь. Наилучшие показатели наблюдаются, более 70%, в Чукотском атономном округе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, в Республике Тыва и городе Москве», — заявила Голикова.

При этом, по её словам, число вакцинированных первым компонентом составляет в настоящий момент при этом 76,4 млн человек, а полностью вакцинированных — 70,4 млн человек.