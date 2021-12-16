Москва, , 13:56 — REGNUM Украине следует внимательнее следить за событиями, происходящих в мире большой политики. Об этом 16 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

По мнению эксперта, Киев обиделся на США за то, что Вашингтон не ввел новых санкций против «Северного потока — 2» и участвующих в проекте компаний. Однако решение это было ожидаемо, считает эксперт.

«Украинцы на всех обиделись. Но им следовало бы следить за большой политикой. Ну не хотели СЩА сразу наказывать новое правительство Германии санкциями. А санкции нужно было вводить против европейских компаний, за то, что они построили «Северный поток — 2». На Россию уже наложили достаточно санкций. Россия живет, не боясь санкций», — сказал Рар.

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